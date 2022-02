Curling, l’Italia conquista il primo storico oro nel doppio misto (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Curling regala all’Italia il secondo oro delle Olimpiadi Invernali: Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono aggiudicati il titolo nel doppio misto dopo aver superato in finale la Norvegia, guidata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Capaci di trionfare in tutte e nove le gare del robin round, gli azzurri non si sono fatti intimorire dal duo scandinavo sfruttando l’acume tattico che gli ha consentito di dominare anche la semifinale con la Svezia. Il duo tricolore ha preso in mano le redini della sfida a partire dal terzo end, quando Mosaner e Constantini hanno avuto modo di sfruttare gli errori dei norvegesi e giungere a metà gara con il parziale di 6-2. La precisione del 26enne trentino e della 22enne bellunese ha permesso all’Italia di resistere ai tentativi di rimonta di Skaslien e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilregala alil secondo oro delle Olimpiadi Invernali: Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono aggiudicati il titolo neldopo aver superato in finale la Norvegia, guidata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Capaci di trionfare in tutte e nove le gare del robin round, gli azzurri non si sono fatti intimorire dal duo scandinavo sfruttando l’acume tattico che gli ha consentito di dominare anche la semifinale con la Svezia. Il duo tricolore ha preso in mano le redini della sfida a partire dal terzo end, quando Mosaner e Constantini hanno avuto modo di sfruttare gli errori dei norvegesi e giungere a metà gara con il parziale di 6-2. La precisione del 26enne trentino e della 22enne bellunese ha permesso aldi resistere ai tentativi di rimonta di Skaslien e ...

ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - Eurosport_IT : 'PAZZESCOOOOOO, É LA STORIA!' ?????? Abbiamo vissuto l'accesso dell'Italia in finale nel torneo di curling con poca e… - Tino44588447 : RT @MinisteroDifesa: Straordinario Amos Mosaner #AeronauticaMilitare che, in squadra con Stefania Constantini, ha conquistato l'oro??nel dop… - angelo10m1 : RT @giannimacheda: L’Italia oro olimpico nel Curling. E io immagino il 2021 che lassù, dal paradiso degli anni, ci fa l’occhiolino. #Curl… -