Crisi ucraina | la posta in gioco è lontana da Kiev

In questi giorni di febbrili trattative per evitare l'invasione russa dell'ucraina la posta in gioco non appare quella di mantenere l'integrità territoriale dell'ucraina e di scongiurare – secondo le stime di Washington – la morte di almeno 30.000 civili ucraini in caso di invasione militare. Attraverso la Crisi ucraina si stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici in Europa e nel mondo. L'Unione europea paga il suo mancato processo di integrazione, dal momento che ha continuato a delegare le questioni di sicurezza agli Stati Uniti dentro all'ambito Nato rinunciando ad avere un proprio esercito e una propria politica di difesa. In questa situazione, gli interessi dell'Europa coincidono poco con quelli statunitensi. I maggiori Stati europei (Germania, Francia, Italia) hanno proficue ...

