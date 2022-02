Blanco parla a 270 mila studenti in streaming: “Non scrivete tutto di voi sui social, conservate cose che sapete solo voi” (Di martedì 8 febbraio 2022) “I social li uso molto per la musica, per lavoro, quando devo far uscire un pezzo e cerco di usarli solo per quello e non tanto per raccontare la sfera privata. Sono uno a cui certe cose piace tenerle riserve, anche a voi ragazzi dico certe cose è bellissimo tenerle riservate: pensate che brutto se tutti sapessero tutto di voi. Avere cose che sapete solo voi è molti più fico“. A parlare così è Blanco che insieme a Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo e che ha partecipato all’iniziativa della Polizia per il Safer Internet, “Cuoriconnessi“. La sicurezza online: uniti contro il cyberbullismo si sono collegati oltre 270 mila studenti italiani in una diretta streaming. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ili uso molto per la musica, per lavoro, quando devo far uscire un pezzo e cerco di usarliper quello e non tanto per raccontare la sfera privata. Sono uno a cui certepiace tenerle riserve, anche a voi ragazzi dico certeè bellissimo tenerle riservate: pensate che brutto se tutti sapesserodi voi. Averechevoi è molti più fico“. Are così èche insieme a Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo e che ha partecipato all’iniziativa della Polizia per il Safer Internet, “Cuoriconnessi“. La sicurezza online: uniti contro il cyberbullismo si sono collegati oltre 270italiani in una diretta. ...

