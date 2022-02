Auto non si ferma sulle strisce: agente di polizia rischia la vita per salvare una studentessa (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono immagini incredibili quelle che arrivano dal Maryland e che mostrano un ufficiale di polizia mettere in gioco la sua stessa vita per salvare quella di uno studente: stava regolarmente attraversando sulle strisce quando è sopraggiunta un’Auto che non si è fermata Una vita salvata mettendo a rischio la propria. È per tutti un eroe L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono immagini incredibili quelle che arrivano dal Maryland e che mostrano un ufficiale dimettere in gioco la sua stessaperquella di uno studente: stava regolarmente attraversandoquando è sopraggiunta un’che non si èta Unasalvata mettendo a rischio la propria. È per tutti un eroe L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

pomeriggio5 : A #Pomeriggio5 il caso di una coppia che vive in auto da tre mesi. E poi, non si placano le polemiche su Sanremo: c… - Pamelitanaa : RT @GandalfRevn: 1) Ospedale 2) infermiere 3) 34enne 4) infarto fulminante Probabilmente prima non c'erano tutte questi giornali online, m… - simo_zedd : Metabolizzando: vorrei vedere la versione base, non mi convincono le maniglie (forse per un’auto-manifesto si sarebbe potuto osare) - Tempo_di_Carpi : Guidava un’auto non revisionata, senza patente né assicurazione - GandalfRevn : 1) Ospedale 2) infermiere 3) 34enne 4) infarto fulminante Probabilmente prima non c'erano tutte questi giornali on… -