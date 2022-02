Advertising

zazoomblog : Auto: Acea mercato +79% nel 2022 ma Ue acceleri su chip - #Auto: #mercato #acceleri - newsfinanza : Auto, immatricolazioni: +7,9% nel 2022. Acea: «Ue acceleri su chip» - iconanews : Auto: Acea, mercato +7,9% nel 2022 ma Ue acceleri su chip - fisco24_info : Auto: Acea, mercato +7,9% nel 2022 ma Ue acceleri su chip: Allarme ritardo infrastrutture per elettriche - TV7Benevento : **Auto: Acea, mercato 2022 in Ue a +7,9% ma accelerare su chip e strutture ricarica** - -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Acea

Agenzia ANSA

Alla luce dell'European Chips Act, l'esorta l'Ue a ridurre la sua dipendenza dai fornitori ... L'associazione inoltre lancia l'allarme per il ritardo sulle infrastrutture per leelettriche: "......ora quasi un'su 5 nuove vendute nell'Unione Europea."Le ottime prestazioni dellea ricarica elettrica sono una notizia molto gradita", ha dichiarato Oliver Zipse, Presidente e CEO di. "...Le auto elettriche, nonostante il mercato in calo, hanno guadagnato quote e oggi un'auto nuova su cinque vendute in Europa è elettrica. C'è però un grave ritardo nel ritmo di sviluppo delle infrastrut ...L'Acea, Associazione europea dei costruttori di automobili, prevede che le immatricolazioni nell'Ue torneranno a crescere quest'anno, aumentando del 7,9% per raggiungere 10,5 milioni di unità, grazie ...