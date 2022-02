ATP Buenos Aires 2022 | risultati 7 febbraio | Miomir Kecmanovic e Dusan Lajovic agli ottavi di finale

Advertising

zazoomblog : Atp Buenos Aires 2022 programma e ordine di gioco martedì 8 febbraio - #Buenos #Aires #programma #ordine - sportface2016 : #ATPBuenosAires, l'ordine di gioco di martedì 8 febbraio - livetennisit : ATP 250 Dallas e Buenos Aires: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Thomas Fabbiano in singolare (LIVE) - BetItaliaWeb : ??Scommesse Tennis: i tornei della settimana, si gioca a Rotterdam, Dallas e Buenos Aires - infoitsport : TABELLONE Atp Buenos Aires 2022: al via Sonego e Fognini, ritorna Del Potro -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Buenos

TABELLONEAIRES 2022 (1) Ruud bye Carballes Baena vs (Q) Jarry (PR) Cuevas vs Coria (5) Lajovic b. Paire 4 - 6 6 - 4 7 - 6(3) (4) Fognini bye (SE) Tabilo vs Martinez (SE) Londero vs (PR) ...MONTEPREMI250AIRES 2022 (PREMI IN DENARO E PUNTI) PRIMO TURNO - 5.642(0 punti) SECONDO TURNO - 9.231 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 15.900 (45 punti) SEMIFINALI - 27.433 (90 punti) ...Si conoscono i nomi di altri cinque tennisti che accedono agli ottavi di finale del tabellone di singolare del torneo ATP Buenos Aires 2022 di tennis, di categoria 250: al secondo turno erano già ...Oggi, a 33 anni, il campione degli US Open 2009 - gemma dei 22 titoli ATP Tour - che nell’agosto ... giocherà da wild card I tornei di casa, a Buenos Aires e Rio de Janeiro, solo per chiudere ...