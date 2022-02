Atletica, Marcell Jacobs: “Spero di replicare nel 2022 quanto fatto l’anno scorso” (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ stato un 2021 indimenticabile per Marcell Jacobs. I due ori alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 hanno rappresentato qualcosa di cui potrà sempre andare fiero. Tuttavia, si deve guardare al futuro e Marcell, dopo una lunga pausa, è tornato a far vedere di che è pasta è fatto nel meeting indoor di Berlino (Germania) dove il campione a Cinque Cerchi della prova regina ha vinto i 60 metri. “Prima della batteria a Berlino ero emozionato, un po’ di pressione l’ho sentita quando sono arrivati tutti i titoli che ho vinto a Tokyo, non ero abituato. Mi mancava quell’adrenalina della gara, Spero di non stare più così tanto tempo senza gare“, le sue parole riporta dall’Ansa a margine della premiazione come miglior atleta del 2021 per la stampa estera. Atletica, ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ stato un 2021 indimenticabile per. I due ori alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 hanno rappresentato qualcosa di cui potrà sempre andare fiero. Tuttavia, si deve guardare al futuro e, dopo una lunga pausa, è tornato a far vedere di che è pasta ènel meeting indoor di Berlino (Germania) dove il campione a Cinque Cerchi della prova regina ha vinto i 60 metri. “Prima della batteria a Berlino ero emozionato, un po’ di pressione l’ho sentita quando sono arrivati tutti i titoli che ho vinto a Tokyo, non ero abituato. Mi mancava quell’adrenalina della gara,di non stare più così tanto tempo senza gare“, le sue parole riporta dall’Ansa a margine della premiazione come miglior atleta del 2021 per la stampa estera., ...

