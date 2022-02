Amici, Alessandra Celentano una furia contro Raimondo Todaro: “Sei un cafone e …” (Di martedì 8 febbraio 2022) Chi segue il noto talent di Canale 5 ovvero Amici sa bene quanto Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non vadano d’accordo. I due insegnanti infatti si sono più volte scontrati e lo stesso è accaduto proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda. I due colleghi anche in questa occasione non si sono risparmiati accuse e parole grosse, ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Nuovo scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro E’ andata in onda la scorsa domenica una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il celebre talent show di Canale 5 all’interno del quale cantanti e ballerini si sfidano per mettere in risalto il proprio talento. Ad un ... Leggi su baritalianews (Di martedì 8 febbraio 2022) Chi segue il noto talent di Canale 5 ovverosa bene quantonon vadano d’accordo. I due insegnanti infatti si sono più volte scontrati e lo stesso è accaduto proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda. I due colleghi anche in questa occasione non si sono risparmiati accuse e parole grosse, ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Nuovo sadtraE’ andata in onda la scorsa domenica una nuova puntata didi Maria De Filippi, il celebre talent show di Canale 5 all’interno del quale cantanti e ballerini si sfidano per mettere in risalto il proprio talento. Ad un ...

