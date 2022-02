Amadeus Sanremo 2023, Coletta: “Ne parlerò con vertici Rai” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Pensare di mettere da parte Amadeus per il prossimo Sanremo è sbagliato. Ma è prematuro parlarne adesso, bisogna lasciare sedimentare le emozioni”. Lo ha detto in riferimento alla possibilità di un Amadeus Quater alla conduzione del Festival il direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la presentazione del ‘Cavaliere Mascherato’, annunciando che, dopo la maratona sanremese, il presentatore “deve riposarsi e a breve ci incontreremo con i vertici Rai per parlarne”. “Per avere gli stessi numeri totalizzati da Amadeus dobbiamo risalire agli ascolti del 1995”, ha detto ancora Coletta. “Nel lavoro di messa in scena di Sanremo, centrale è quello della direzione artistica: non avrebbe avuto il record raggiunto senza la selezione musicale che ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Pensare di mettere da parteper il prossimoè sbagliato. Ma è prematuro parlarne adesso, bisogna lasciare sedimentare le emozioni”. Lo ha detto in riferimento alla possibilità di unQuater alla conduzione del Festival il direttore di Rai1 Stefanodurante la presentazione del ‘Cavaliere Mascherato’, annunciando che, dopo la maratona sanremese, il presentatore “deve riposarsi e a breve ci incontreremo con iRai per parlarne”. “Per avere gli stessi numeri totalizzati dadobbiamo risalire agli ascolti del 1995”, ha detto ancora. “Nel lavoro di messa in scena di, centrale è quello della direzione artistica: non avrebbe avuto il record raggiunto senza la selezione musicale che ...

