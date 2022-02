Abusi Germania, Ratzinger: vergogna e dolore ma non sono bugiardo (Di martedì 8 febbraio 2022) Joseph Ratzinger chiede "perdono" alle vittime di Abusi sessuali commessi da parte di sacerdoti nella diocesi di Monaco e Frisinga. Provo "dolore e vergogna", dice il Papa emerito in una lettera ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Josephchiede "perdono" alle vittime disessuali commessi da parte di sacerdoti nella diocesi di Monaco e Frisinga. Provo "", dice il Papa emerito in una lettera ...

Tg3web : ''Vergogna, dolore e sincera domanda di perdono alle vittime degli abusi sessuali', lo scrive in una lettera il Pap… - DomaniGiornale : ?? Il papa emerito, Joseph Ratzinger, risponde alle accuse di silenzio sui preti pedofili in #Germania. La lettera ??… - catt_ch : Abusi, Ratzinger: vergogna, dolore e sincera domanda di perdono - il_Mitte : RT @LorenzoTrapass1: La #Chiesa tedesca fra abusi e polemiche Ma come funziona in #Germania il rapporto #Stato-Chiesa? Quanto pesa il #catt… - MarioFerrari68 : @fabfazio Grande colpo giornalistico, tanto di cappello. Molti si chiedono se non si poteva osare un po' di più con… -