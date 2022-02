Zuckerberg ' minaccia' di chiudere Facebook e Instagram in Europa

(Di lunedì 7 febbraio 2022) "Se a Meta non verrà concessa l'opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani, allora potremmo essere costretti aalcune attività in Ue". Può...

... vorrebbe un po' dire cheavvallerebbe l'idea di confinare i suoi prodotti al solo ... Una specie di, neanche troppo velata. Anche in virtù delle migliaia di dipendenti europei di ...sembra rivolgersi soprattutto a loro, con unapreventiva che ha lo scopo di convincerli a farsi sentire. Commenti Facebook, il crollo in borsa rivela quanto vale davvero il ...È lo scenario ventilato da Mark Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec. Al centro dello scontro c’è il trattamento dei dati personali: se a Meta non verrà concessa l’opzione di ..."L'Europa non si piega alle tue minacce, signor Zuckerberg" incalza via Twitter l'eurodeputato socialista olandese e presidente della commissione Fiscalità del Parlamento europeo, Paul Tang. "Vai a ...