WTA San Pietroburgo 2022 | avanti Kontaveit e Bencic nel giorno dell’uscita di scena di Camila Giorgi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sole quattro partite di tabellone principale, ma tutte estremamente lottate, quelle che si sono giocate neld’apertura del torneo WTA 500 di San, che apre la stagione europea e mediorientale che porta verso Indian Wells e Miami, i tornei più importanti del passaggio dall’inverno alla primavera. Viaggio russo già finito per, eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova; quest’ultima deve ancora attendere per l’avversaria (la greca Maria Sakkari o la connazionale Anastasia Potapova). Nella parte alta del tabellone vaanche la belga Elise Mertens, numero 8 del seeding, vittoriosa per 3-6 6-2 6-4 sulla francese Alizé Cornet, arrivata da una corsa insperata agli Australian Open (e incapace di sfruttare un 2-0 di vantaggio nel terzo set). WTA San ...

Jil Teichmann ha cullato il sogno di compiere un exploit al primo turno del torneo diPietroburgo. La numero 35 della classificaha vinto un set contro Anett Kontaveit, che fa parte della top 10 (9), ma alla fine l'estone ha battuto la svizzera per 6 - 3 1 - 6 6 - 3. Sul 5 - 2 ...Tennis Il punteggio potrebbe risultare sufficientemente emblematico. Dietro al 6 - 2 1 - 6 6 - 2 di Ekaterina Alexandrova ai danni di Camila Giorgi - notoriamente a proprio agio sotto i tetti - si ...Esiti alterni per le due giocatrici svizzere impegnate nel torneo di San Pietroburgo. Belinda Bencic (WTA 24) è riuscita a staccare il biglietto per il secondo turno grazie al successo sulla ...Sport - In particolare, la greca, peraltro numero 1 del seeding di San Pietroburgo, dovrà vedersela con la padrona di casa Anastasija Potapova: un incontro immediatamente insidioso. Di seguito la ...