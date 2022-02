Una tegola colpisce l' auto di Federica Panicucci | Sono viva per miracolo

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Grande spavento per, la cuiè stata centrata in pieno da unache ha incrinato il tettuccio in vetro della vettura. 'per' ha commentato la conduttrice ...

NackaSkoglund89 : Cade una tegola alla stazione di Milano, Kessié sul dischetto. - nerorimmel : Che io sappia, una tegola potrebbe avermi già sfondato la macchina - vvhatsfunny : @ma_tipare alla mia amica è quasi caduta una tegola in testa e a un certo punto è quasi cascata dal marciapiede ma… - krudesky : RT @getprivacy_it: Telemarketing, tegola del Garante Privacy su 3 società. Secondo l’Autorità chi commissiona una campagna promozionale dev… - alexandrarightx : @giovib2 Ci sono venuta per farmi centrare da una tegola. -

Grande spavento per Federica Panicucci , la cui auto è stata centrata in pieno dache ha incrinato il tettuccio in vetro della vettura. 'Sono viva per miracolo' ha commentato la conduttrice instoria Instagram in cui ha mostrato le foto della macchina danneggiata. La ...La conduttrice di Mattino 5 ha pubblicato su Instagram le foto della sua macchina dopo cheè volata sul tettuccio della stessa. Un episodio che si è concluso bene ma che avrebbe potuto ...... Federica Panicucci lo ha scritto in una storia su Instagram dopo che a Milano la sua auto è stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento. "Questo è il tetto di vetro della mia ...