Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno bilancio covid in primo piano 41247 i contagi in Italia delle24 ore sono stati registrati purtroppo altri 326 capitato di positività e al 10,4% intanto vista la discesa di positivi in Italia il Sottosegretario alla salute Andrea Costa E certo che dal 11 febbraio che avrà l’obbligo di mascherina all’aperto Non solo per le zone bianche ma l’intero paese un primo segnale di partenza di fiducia e di speranza annuncia costa bisogna ripartire l’obiettivo del Governo è che lo stato di emergenza non venga proprio gatto e dopo il 31 marzo e confido concludi che ci siano le condizioni in Italia ricordiamo circa 48 milioni di cittadini Sono vaccinati 35 milioni hanno ricevuto la dose Booster Cambiamo ...