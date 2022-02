Stay With U.S, il club chiamata l’adunata: prezzi speciali per i tre match interni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Stay With U.S, ecco che si rinnova l’iniziativa in vista delle gare interne dei lupi. Tre le gare casalinghe in programma per il mese di febbraio: Avellino – Monterosi Tuscia (Sabato 12/02/2022 alle ore 17,30); Avellino – Fidelis Andria (Sabato 19/02/2022 alle ore 17,30) e Avellino – Catania (Sabato 26/02/2022 alle ore 17,30). La società chiamata l’adunata con l’iniziativa per i sostenitori dell’Avellino. “Soltanto tutti insieme possiamo far valere la vera forza dell’U.S. Avellino 1912 – ha affermato Giovanni D’Agostino – la compattezza dell’ambiente, il sostegno fisico della nostra gente sul campo, quel famigerato dodicesimo uomo che nella storia ha contraddistinto il nostro glorioso club. Contro la Juve Stabia siamo ritornati finalmente alla vittoria in casa. È ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –U.S, ecco che si rinnova l’iniziativa in vista delle gare interne dei lupi. Tre le gare casalinghe in programma per il mese di febbraio: Avellino – Monterosi Tuscia (Sabato 12/02/2022 alle ore 17,30); Avellino – Fidelis Andria (Sabato 19/02/2022 alle ore 17,30) e Avellino – Catania (Sabato 26/02/2022 alle ore 17,30). La societàcon l’iniziativa per i sostenitori dell’Avellino. “Soltanto tutti insieme possiamo far valere la vera forza dell’U.S. Avellino 1912 – ha affermato Giovanni D’Agostino – la compattezza dell’ambiente, il sostegno fisico della nostra gente sul campo, quel famigerato dodicesimo uomo che nella storia ha contraddistinto il nostro glorioso. Contro la Juve Stabia siamo ritornati finalmente alla vittoria in casa. È ...

Advertising

anteprima24 : ** Stay With U.S, il club chiamata l'adunata: prezzi speciali per i tre match interni ** - usavellino1912_ : ?? Stay With U.S. ?? Febbraio da lupi ?? Sottoscrivi il mini abbonamento per le gare casalinghe del mese di febbraio… - agomarly : Così immaginari che i #jeru sono in tendenza e devi taggarli per ottenere un po di like? E vi implorare sempre di a… - Walkonmeplease1 : RT @missJlenia: I'm going to spend what you earned while you stay home hoping to wipe my shoe soles with your tongue someday?? Sto andando… - daylightkino : sana all stay with me always shdjdhsjdhd ?????? -