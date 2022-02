Speranza: "Siamo in una fase nuova della pandemia, ma le mascherine ci accompagneranno ancora" (Di lunedì 7 febbraio 2022) “I numeri sembrano segnalare una tendenza nuova rispetto alle ultime nove settimane, in cui c’è stata una crescita molto marcata dei casi, Siamo arrivati ad un livello di incidenza assolutamente elevato", ha detto a e- VENTI, su Sky TG24, il ministro della Salute Roberto Speranza. "Ormai da più di sette giorni c’è una controtendenza e una prima riduzione dei casi, per dare un numero nell'ultima settimana abbiamo avuto circa il 30 per cento di casi in meno rispetto alla settimana precedente. C’è un segno meno significativo nei casi, che però restano molto alti, e c’è un segno meno anche sulle ospedalizzazioni sia in terapia intensiva che in area medica”. Riguardo all'obbligo di indossare le mascherine, il ministro ha aggiunto: “Tutti gli studi che abbiamo raccolto da ogni angolo del mondo ci dicono ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) “I numeri sembrano segnalare una tendenzarispetto alle ultime nove settimane, in cui c’è stata una crescita molto marcata dei casi,arrivati ad un livello di incidenza assolutamente elevato", ha detto a e- VENTI, su Sky TG24, il ministroSalute Roberto. "Ormai da più di sette giorni c’è una controtendenza e una prima riduzione dei casi, per dare un numero nell'ultima settimana abbiamo avuto circa il 30 per cento di casi in meno rispetto alla settimana precedente. C’è un segno meno significativo nei casi, che però restano molto alti, e c’è un segno meno anche sulle ospedalizzazioni sia in terapia intensiva che in area medica”. Riguardo all'obbligo di indossare le, il ministro ha aggiunto: “Tutti gli studi che abbiamo raccolto da ogni angolo del mondo ci dicono ...

