Sofia Goggia è volata a Pechino Pronta per difendere il titolo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Intanto è partita, ed è già un bellissimo passo avanti: Sofia Goggia ha lasciato ieri l'Italia alla volta di Pechino, imbarcandosi su un volo Air China alle 16,06. La campionessa azzurra arriverà oggi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Intanto è partita, ed è già un bellissimo passo avanti:ha lasciato ieri l'Italia alla volta di, imbarcandosi su un volo Air China alle 16,06. La campionessa azzurra arriverà oggi ...

Advertising

Eurosport_IT : Quando scopri che Sofia Goggia è partita per Pechino! ?????? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI | #Beijing2022 |… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Sofia Goggia si è imbarcata sul volo Air China che la portera' alle Olimpiadi. La sciatrice arriverà… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Sofia Goggia in volo verso Pechino: 'Andiamo alle Olimpiadi' - ParliamoDiNews : Pechino 2022: sci, Sofia Goggia arrivata in Cina – Libero Quotidiano #pechino #sofia #goggia #arrivata #cina… -