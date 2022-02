Silvia Toffanin a Verissimo su Gianmaria: Alex Belli recita, tu no! (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Verissimo momenti di grande autenticità ieri. Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Gianmaria Antinolfi, uscito dalla casa del Grande Fratello lunedì, e Federica Calemme. La presentatrice è stata positivamente colpita dal ragazzo, tanto che paragonandolo ad Alex Belli, intervistato il giorno prima, ha detto: “Diciamo, se posso fare un’analisi, che Alex Belli recita molto, no? Tu sei, anche nel tuo essere impacciato, molto piu? sincero. E alla fine hai concluso molto di piu? tu perche? veramente, diciamolo ridendo, non te ne sei fatta scappare una!” Gianmaria Antinolfi a Verissimo Il “playboy” napoletano arriva con un maglione bianco e jeans, visibilmente emozionato e proclama subito: “Sono ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Amomenti di grande autenticità ieri.ha ospitato nel suo salottoAntinolfi, uscito dalla casa del Grande Fratello lunedì, e Federica Calemme. La presentatrice è stata positivamente colpita dal ragazzo, tanto che paragonandolo ad, intervistato il giorno prima, ha detto: “Diciamo, se posso fare un’analisi, chemolto, no? Tu sei, anche nel tuo essere impacciato, molto piu? sincero. E alla fine hai concluso molto di piu? tu perche? veramente, diciamolo ridendo, non te ne sei fatta scappare una!”Antinolfi aIl “playboy” napoletano arriva con un maglione bianco e jeans, visibilmente emozionato e proclama subito: “Sono ...

