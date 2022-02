Sci alpino, Beat Feuz campione olimpico di discesa, Clarey argento a 41 anni! 6° Dominik Paris (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mancava solo l’oro olimpico nella carriera di Beat Feuz e lo svizzero lo ha conquistato quest’oggi, imponendosi nella discesa di Pechino 2022. Si tratta del quarto successo alle Olimpiadi per un elvetico e l’ultimo era stato Didier Defago nel 2010 a Vancouver. Una prestazione eccezionale quella di Feuz, che ha fatto la differenza nella parte finale dopo la compressione, quella di maggior scorrevolezza, dove ha saputo portarsi dietro tanta velocità. Sensazionale argento per il francese Johan Clarey, che a 41 anni diventa il più anziano medagliato di sempre nella storia della discesa alle Olimpiadi. Incredibile la prova del transalpino, che ha assaporato anche la medaglia d’oro, chiudendo ad appena 10 centesimi dal vincitore. Terza ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mancava solo l’oronella carriera die lo svizzero lo ha conquistato quest’oggi, imponendosi nelladi Pechino 2022. Si tratta del quarto successo alle Olimpiadi per un elvetico e l’ultimo era stato Didier Defago nel 2010 a Vancouver. Una prestazione eccezionale quella di, che ha fatto la differenza nella parte finale dopo la compressione, quella di maggior scorrevolezza, dove ha saputo portarsi dietro tanta velocità. Sensazionaleper il francese Johan, che a 41 anni diventa il più anziano medagliato di sempre nella storia dellaalle Olimpiadi. Incredibile la prova del trans, che ha assaporato anche la medaglia d’oro, chiudendo ad appena 10 centesimi dal vincitore. Terza ...

