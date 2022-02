San Pio | paziente molisano scrive al dg Ferrante | “Eccellenza del nostro Meridione”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “… affetto da carcinoma prostatico … ho chiesto informazioni relative ad una struttura di qualità con tecnologie avanzate, in cui operasse personale di… indirizzato presso la struttura da Lei magistralmente diretta … mai scelta fu tanto azzeccata! Sono stato sottoposto, in data 19-01-2022 a prostatectomia radicale robotica (RARP) con decorso post-operatorio privo di complicanze …”. Sono i passaggi essenziali di una lettera indirizzata al Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio, da undal nome prestigioso, che conferma ancora una volta la “statura” ormai nazionale del nosocomio pubblico di Benevento. Il merito di un intervento quasi “taumaturgico” va al “dott. Luigi Salzano, una garanzia per le sue doti professionali tecnico-chirurgiche, oltre che umane, di profondo ...

