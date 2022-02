Sampdoria, ora è ufficiale: Bereszynski rinnova fino al 2025. Il comunicato (Di lunedì 7 febbraio 2022) sul terzino polacco Bartosz Bereszynski rimarrà un calciatore della Sampdoria. Il terzino polacco ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. Il comunicato ufficiale della società. comunicato ufficiale– «L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Bereszynski. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 158 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) sul terzino polacco Bartoszrimarrà un calciatore della. Il terzino polacco hato il suo contrattoal. Ildella società.– «L’U.C.comunica di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 158 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

