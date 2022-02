Quando riaprono le discoteche? Ultime novità febbraio e Carnevale e divieto feste in piazza (Di lunedì 7 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedono Quando riaprono le discoteche e Quando verrà meno il divieto di feste in piazza e all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività di Carnevale e di San Valentino, le due festività di febbraio che spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, le discoteche resteranno chiuse ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedonoleverrà meno ildiine all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività die di San Valentino, le due festività diche spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, leresteranno chiuse ...

Advertising

infoitinterno : QUANDO riaprono LE DISCOTECHE? Ultime novità FEBBRAIO E CARNEVALE e divieto feste in piazza - zazoomblog : Quando riaprono le discoteche? Ultime novità febbraio e Carnevale e divieto feste in piazza - #Quando #riaprono… - inculamme : porcozio proprio quando riaprono le discoteche io vado in montagna coi miei???? - Daniele10746755 : @AmbasciataUSA buongiorno sapete quando riaprono le interviste per i visti E2? - Loredanataberl1 : RT @ultimenotizie: Dal'11 febbraio riaprono le discoteche: sarà comunque obbligatorio il Super Green Pass per entrare. Se il locale è al ch… -