Per San Valentino, via del Babuino si riempie di baci (Di lunedì 7 febbraio 2022) A San Valentino Roma si riscopre romantica, e tra le tante iniziative in programma per la festa degli innamorati ce n'è una che celebra l'atto d'amore più spontaneo e naturale. Una delle più eleganti strade del tridente per la settimana più romantica dell'anno si riempie dei baci più famosi della storia del cinema e invita romani e turisti a partecipare a un social contest per celebrare l'amore. Torna infatti la manifestazione baci, per la sua terza edizione, dal prossimo 8 febbraio sino al fatidico San Valentino, il giorno degli innamorati. Come declamava Cyrano. "Ma cos'è poi un bacio? Un giuramento un po' più da vicino, una promessa più precisa, una confessione che cerca una conferma, un apostrofo roseo fra le parole t'amo, un segreto soffiato in bocca invece che ...

