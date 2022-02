M5S: Rosato, 'Conte maldestro, non ci si nomina da soli presidenti di un partito' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Oltre che maldestro sfortunato. Lo avevano avvertito in tanti che non ci si nomina da soli presidenti di un partito, pur in fase di liquidazione. Attendendo prossime puntate mentre i grillini giocano al loro Risiko interno noi lavoriamo su inflazione, scuola e caro energia #Conte". Così Ettore Rosato, presidente Iv, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Oltre chesfortunato. Lo avevano avvertito in tanti che non ci sidadi un, pur in fase di liquidazione. Attendendo prossime puntate mentre i grillini giocano al loro Risiko interno noi lavoriamo su inflazione, scuola e caro energia #". Così Ettore, presidente Iv, su twitter.

