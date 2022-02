LIVE Slittino, Singolo donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: in attesa delle migliori, Voetter è 4a nella seconda manche (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 CLAMOROSO!!!!!!! JULIA TAUBITZ CADE DALLO Slittino!!!!!! Stava dominando!!!!!! 14.40 La russa Tatyana Ivanova, quinta dopo la prima manche, si porta al comando ma con soli 78 millesimi su Prock che, a quanto pare, ha sfruttato al meglio la pista con il numero 1. E ora Julia Taubitz! 14.38 Andrea Voetter conclude in 59.045 ed è quarta a 696 millesimi dalla vetta, ancora una prova non eccezionale per lei 14.36 Eliza Tiruma si piazza in terza posizione a 311 millesimi da Prock, ora la nostra Andrea Voetter 14.35 Lisa Schulte chiude in 59.074 e rovina tutto, ora è seconda a 103 millesimi da Prock! Parte la lettone Eliza Tiruma 14.33 Viktoria Demchenko chiude una prova disastrosa e finisce a 4.841 da Prock! Errori pesantissimi ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 CLAMOROSO!!!!!!! JULIA TAUBITZ CADE DALLO!!!!!! Stava dominando!!!!!! 14.40 La russa Tatyana Ivanova, quinta dopo la prima, si porta al comando ma con soli 78 millesimi su Prock che, a quanto pare, ha sfruttato al meglio la pista con il numero 1. E ora Julia Taubitz! 14.38 Andreaconclude in 59.045 ed è quarta a 696 millesimi dalla vetta, ancora una prova non eccezionale per lei 14.36 Eliza Tiruma si piazza in terza posizione a 311 millesimi da Prock, ora la nostra Andrea14.35 Lisa Schulte chiude in 59.074 e rovina tutto, ora èa 103 millesimi da Prock! Parte la lettone Eliza Tiruma 14.33 Viktoria Demchenko chiude una prova disastrosa e finisce a 4.841 da Prock! Errori pesantissimi ...

