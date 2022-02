Lecce vs Benevento | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La 22esima giornata del campionato di Serie B si giocherà a breve. Tra le partite del weekend c’è anchevsche si disputerà domenica 13 febbraio alle 15.30 allo stadio Via del Mare. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Reggina vs Crotone: in tv evs: come si presentano le squadre?condivideranno lo stesso obiettivo durante la 22esima giornata del campionato cadetto e cioè vincere. I padroni di casa occupano il primo posto in classifica con 41 punti, a meno uno dal Pisa secondo, e sognano la Serie A, quindi contro i campani faranno di tutto per trionfare. Le streghe, guidate da mister Caserta si trovano invece alla sesta posizione a quota 36 punti e desiderano rimanere all’interno ...