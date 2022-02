Le nuove regole sul Green pass in vigore da oggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da oggi lunedì 7 settembre il Super Green pass concesso a chi ha fatto tre dosi di vaccino avrà durata illimitata. Ovvero non dovrà essere scaricato nuovamente e si aggiornerà in automatico, eliminando la scadenza. Mentre per coloro che hanno fatto solo due dosi di vaccino anti covid il Green pass durerà sei mesi. Cambiano anche le regole per le persone non vaccinate o che hanno effettuato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da più di 120 giorni che sono entrate in contatto stretto con persone positive. Se queste persone non manifestano i sintomi tipici del covid devono fare solo cinque giorni di quarantena. Per uscire dalla quarantena devono avere fatto un test rapido o molecolare con esito negativo dopo i cinque giorni di isolamento. Inoltre dovranno indossare la mascherina FFP2 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dalunedì 7 settembre il Superconcesso a chi ha fatto tre dosi di vaccino avrà durata illimitata. Ovvero non dovrà essere scaricato nuovamente e si aggiornerà in automatico, eliminando la scadenza. Mentre per coloro che hanno fatto solo due dosi di vaccino anti covid ildurerà sei mesi. Cambiano anche leper le persone non vaccinate o che hanno effettuato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da più di 120 giorni che sono entrate in contatto stretto con persone positive. Se queste persone non manifestano i sintomi tipici del covid devono fare solo cinque giorni di quarantena. Per uscire dalla quarantena devono avere fatto un test rapido o molecolare con esito negativo dopo i cinque giorni di isolamento. Inoltre dovranno indossare la mascherina FFP2 ...

