La vita digitale ha un’impronta ecologica non indifferente

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ogni ricerca su internet pesa 0,2 grammi. La(come quella analogica)- hanon, nonostante la dematerializzazione induca l’illusione che i comportamenti non abbiano conseguenze. Infatti l’information technology genera il 4% delle emissioni di CO2 a livello globale e si prevede che questa cifra aumenterà di tre volte entro il 2025 rispetto ai livelli del 2010, secondo le stime elaborate in un recente report di Capgemini. Si stima anche che il solo It nel mondo delle imprese al 2025 avràdi carbonio equivalente a 463 milioni di veicoli per anno. Ma molto si può fare sin d’ora cambiando abitudini e approcci. Una delle questioni più spinose riguarda i data center, in cui vengono immagazzinati ed elaborati i dati. Questi ...