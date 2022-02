La mamma meteorologa in tv con la figlioletta. E le previsioni conquistano il web (Di lunedì 7 febbraio 2022) Rebecca Schuld, mamma e meteorologa, è diventata una star del web . Temeva chissà quale brutta figura con i suoi capi della Cbs quando mancavano pochi minuti ad andare in onda e la figlioletta Fiona, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Rebecca Schuld,, è diventata una star del web . Temeva chissà quale brutta figura con i suoi capi della Cbs quando mancavano pochi minuti ad andare in onda e laFiona, ...

Advertising

lombardima : RT @davidedesario: La mamma meteorologa è virale: fa le previsioni con in braccio la sua bambina by @sily84 - davidedesario : La mamma meteorologa è virale: fa le previsioni con in braccio la sua bambina by @sily84 -