Il bimbo deve essere operato ma i genitori vogliono solo sangue da non vaccinati

AGI - Sara' il giudice a decidere sul caso di un bambino che dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore all'ospedale Sant'Orsola di Bologna ma la cui famiglia 'no vax', del Modenese, rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. Il caso, riportato dalla gazzetta di Modena, è finito in tribunale e si attende una decisione del giudice tutelare. Il Sant'Orsola, in accordo col centro trasfusionale, si e' opposto, chiamando in causa l'osservanza dei protocolli di legge, e la famiglia si e' rivolta ai legali.

