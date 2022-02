Gli anni belli, la recensione: l'estate prima di internet, quando esistevano le persone in carne e ossa (Di lunedì 7 febbraio 2022) La recensione de Gli anni belli, commedia estiva con Romana Maggiora Vergano, Mari Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta che segna l'esordio alla fiction di Lorenzo D'Amico De Carvalho, al cinema dal 7 febbraio. Avere sedici anni e voler cambiare il mondo. L'abbiamo provata tutti quella sensazione di possibilità, quell'indignazione di fronte alle ingiustizie che ci spinge a urlare al mondo il nostro dissenso. La liceale Elena è una di questi adolescenti arrabbiati che coltiva la propria coscienza politica e le battaglie della sinistra. Un'antesignana degli scioperanti dei Fridays for future impegnata in un'occupazione finché non viene prelevata dai genitori e accompagnata nel tradizionale campeggio sul mare dove la famiglia trascorre da anni le vacanze. Campeggio che però, dopo un cambio di gestione, ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lade Gli, commedia estiva con Romana Maggiora Vergano, Mari Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta che segna l'esordio alla fiction di Lorenzo D'Amico De Carvalho, al cinema dal 7 febbraio. Avere sedicie voler cambiare il mondo. L'abbiamo provata tutti quella sensazione di possibilità, quell'indignazione di fronte alle ingiustizie che ci spinge a urlare al mondo il nostro dissenso. La liceale Elena è una di questi adolescenti arrabbiati che coltiva la propria coscienza politica e le battaglie della sinistra. Un'antesignana degli scioperanti dei Fridays for future impegnata in un'occupazione finché non viene prelevata dai genitori e accompagnata nel tradizionale campeggio sul mare dove la famiglia trascorre dale vacanze. Campeggio che però, dopo un cambio di gestione, ha ...

Advertising

CottarelliCPI : Dimostrazioni studentesche contro il ritorno a due esami scritti. Mi ricordano le richieste del “18 politico” tanti… - AlbertoBagnai : Un interessante racconto dai ruggenti anni ‘90, gli anni delle privatizzazioni: - borghi_claudio : @stattiattento @Theskeptical_ @Yi_Benevolence @Ruzzet3 @TruIeeIy @alfonsoliguor11 Amico. E' due anni che faccio ved… - ANNACippiu : @Sott_lazapp Cmq siamo in 3 ,io il mio compagno e nostra figlia di 16 anni.. nonostante vada a scuola,la sera esce con gli amici ..????????? - VailatiSergio : RT @borghi_claudio: C'è un emendamento di FdI al decreto contenente l'obbligo vaccinale per gli over 50 che propone di mettere l'obbligo pe… -