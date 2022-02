Francia: Bordeaux esonera Petkovic (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Bordeaux ha esonerato l'allenatore Vladimir Petkovic a causa dei deludenti risultati della squadra, 19/a in classifica nella Ligue 1 e fresca reduce dalla brutta sconfitta (0 - 5) contro il Reims. ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilhato l'allenatore Vladimira causa dei deludenti risultati della squadra, 19/a in classifica nella Ligue 1 e fresca reduce dalla brutta sconfitta (0 - 5) contro il Reims. ...

Advertising

GlobalShowGSRa1 : Ligue 1 2021/22: 23a Giornata - MilanLiveIT : #Ahmedhodzic, tutto fatto con il #Bordeaux: il giovane difensore interessava anche al #Milan - Filippomaggi97 : ?? A lungo indicato come obiettivo dell'#Atalanta - a un certo punto anche come acquisto praticamente chiuso - lo sc… - TeofiloSteven : @NandoPiscopo1 @Zoroback_023 beh hanno anche un peso economico diverso..da una parte un under 21 del Bordeaux e dal… - SerpeAnita : @jdroad @Ci1812 I parigini stanno sul quarzo pure al resto di Francia, sono loro i primi a dirlo ?? quando vivevo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Bordeaux Francia: Bordeaux esonera Petkovic Petkovic era arrivato al Bordeaux l'estate scorsa, dopo aver guidato la Svizzera (di cui è stato ct per quasi otto anni) fino ai quarti di finale di Euro 2020. In passato ha allenato anche la Lazio, ...

Napoli, febbre scudetto: è corsa al biglietto per l'Inter. Spalletti riabbraccia Koulibaly e Anguissa ...00 Lorient - Lens 2 - 0 15:00 Nizza - Clermont 0 - 1 15:00 Reims - Bordeaux 5 - 0 15:00 Strasburgo -...00 Francia - Italia 37 - 10 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Perugia - AGIL Novara 17:00 Scandicci ...

Francia: Bordeaux esonera Petkovic - Calcio Agenzia ANSA Lazio, l’ex Petkovic esonerato dal Bordeaux FRANCIA - Vladimir Petkovic esonerato dal Bordeaux. L’ex allenatore della Lazio, famoso in biancoceleste per la Coppa Italia del 2013 vinta contro la Roma, è stato sollevato dall’incarico. La sua ...

Ligue 1: Manita PSG al Lille, sconfitte per Lens e Nizza. Crollo Bordeaux Dopo aver fatto spazio alla Coppa di Francia che ritornerà protagonista già da mercoledì ... amiche vince lo scontro diretto per la salvezza rifilando un sonoro 5-0 al Bordeaux, volando a quota 27 ...

Petkovic era arrivato all'estate scorsa, dopo aver guidato la Svizzera (di cui è stato ct per quasi otto anni) fino ai quarti di finale di Euro 2020. In passato ha allenato anche la Lazio, ......00 Lorient - Lens 2 - 0 15:00 Nizza - Clermont 0 - 1 15:00 Reims -5 - 0 15:00 Strasburgo -...00- Italia 37 - 10 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Perugia - AGIL Novara 17:00 Scandicci ...FRANCIA - Vladimir Petkovic esonerato dal Bordeaux. L’ex allenatore della Lazio, famoso in biancoceleste per la Coppa Italia del 2013 vinta contro la Roma, è stato sollevato dall’incarico. La sua ...Dopo aver fatto spazio alla Coppa di Francia che ritornerà protagonista già da mercoledì ... amiche vince lo scontro diretto per la salvezza rifilando un sonoro 5-0 al Bordeaux, volando a quota 27 ...