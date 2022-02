FIFA 22 | Disponibili le SBC Icon di Zidane Base e Hagi Prime

(Di lunedì 7 febbraio 2022) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa che permetto di riscattare le cartedi Zinédinee Gheorgheper la modalità22 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC. I fan della serie in FUT 22 avranno quindi l’opportunità di riscattarespecifiche completando le SBC dedicate. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali delle dueche potete riscattare completando le SBC da poco rilasciate:22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci ...

