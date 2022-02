Facebook e Instagram, Europa addio? Il nodo dei dati personali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meta, la nuova società di Mark Zuckerberg, potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa. Un’ipotesi realistica se non sarà risolto il conflitto legale con la Ue sulla gestione dei dati personali dei cittadini-utenti. Questo lo scenario che lo stesso Zuckerberg ha adombrato nel rapporto annuale alla Sec, la Securities and Exchange Commission l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Big data, l’oro del web Al centro dello scontro c’è appunto il trattamento dei dati: l’oro su cui fanno business tutti i giganti del web. Per usufruire di Facebook come di Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, Google ecc.. non c’è bisogno di pagare alcunché. Perché i cittadini, da tutto il mondo, ‘pagano’ regalando i propri ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meta, la nuova società di Mark Zuckerberg, potrebbe chiuderein. Un’ipotesi realistica se non sarà risolto il conflitto legale con la Ue sulla gestione deidei cittadini-utenti. Questo lo scenario che lo stesso Zuckerberg ha adombrato nel rapporto annuale alla Sec, la Securities and Exchange Commission l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Big data, l’oro del web Al centro dello scontro c’è appunto il trattamento dei: l’oro su cui fanno business tutti i giganti del web. Per usufruire dicome di, WhatsApp, YouTube, Twitter, Google ecc.. non c’è bisogno di pagare alcunché. Perché i cittadini, da tutto il mondo, ‘pagano’ regalando i propri ...

