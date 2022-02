Droga nel comune di Campagna: arrestati tre pusher (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato V.E., italiano del 66’, domiciliato nel comune di Olevano sul Tusciano, V.G.A.J, italiano del 99, abitante in Serre, e M.S., italiano del 99’, dimorante nel comune di Campagna. In particolare, i poliziotti della Squadra Investigativa, durante una preliminare attività info-investigativa effettuata nel comune di Campagna (SA), hanno fermato e controllato tre persone che, per gli atteggiamenti alquanto equivoci, apparivano sospette. L’accertamento effettuato a carico dei soggetti ha dato esito positivo in relazione ad una somma di denaro in loro possesso, ritenuta il compendio dell’attività delinquenziale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato V.E., italiano del 66’, domiciliato neldi Olevano sul Tusciano, V.G.A.J, italiano del 99, abitante in Serre, e M.S., italiano del 99’, dimorante neldi. In particolare, i poliziotti della Squadra Investigativa, durante una preliminare attività info-investigativa effettuata neldi(SA), hanno fermato e controllato tre persone che, per gli atteggiamenti alquanto equivoci, apparivano sospette. L’accertamento effettuato a carico dei soggetti ha dato esito positivo in relazione ad una somma di denaro in loro possesso, ritenuta il compendio dell’attività delinquenziale ...

