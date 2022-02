(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) –traalla fine delInter-Milan, giocato sabato e vinto 2-1 dai rossoneri. Le telecamere di Dazn documentano le scintille tra l’attaccante nerazzurro e l’esterno rossonero alla fine del match., espulso, si avvia verso gli spogliatoi. Non è chiaro se compia un gesto verso le tribune.si sporge verso la scala che porta agli spogliatoi e si rivolge nei confronti dell’avversario. Al fischio finale del match si sfiora il corpo a corpo, evitato in extremis per l’intervento di persone che dividono i due calciatori. Funweek.

Advertising

fisco24_info : Derby, lite Lautaro-Theo Hernandez: cosa è successo - video: (Adnkronos) - Le telecamere di Dazn documentano le sci… - Fprime86 : RT @CorSport: Il gesto di #TheoHernandez che scatena #Lautaro: lite furiosa durante il #derby ?? - CorSport : Il gesto di #TheoHernandez che scatena #Lautaro: lite furiosa durante il #derby ?? - sportli26181512 : Il gesto di Theo Hernandez che scatena Lautaro: lite furiosa durante il derby: Emergono le immagini di un litigio a… - giovanni_zecchi : Dal gol di #Schelotto a quello di #Zapata. Dalla lite #Ibra-#Lukaku a #Montolivo e #JuanJesus con la fascia da capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby lite

IlInter - Milan appena andato in archivio è stato intenso, ricco di emozioni ma soprattutto elettrico. La tensione tra i 22 in campo è stato palpabile fin dall'inizio e durante la sfida non sono ...Ilè terminato 1 - 2 con la rimonta dei rossoneri, ma al fischio finale e poco prima c'è ...tra i due al fischio finale che si sono ritrovati faccia a faccia e separati da alcuni dirigenti. ...Il derby di Milano della 24esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Milan ha visto il successo della squadra di Stefano Pioli, il match si è concluso sul risultato di 1-2. Nel primo tempo ...C'è stato o sono volati soltanto degli insulti? E quale è stato il motivo scatenante della lite (forse un gesto del francese verso i tifosi nerazzurri, del tipo "non vi sento")? Dai due club, fino a ...