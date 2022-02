Contromano a folle velocità in autostrada, poi lo schianto: Paola muore a 56 anni, l’investitore fugge a piedi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gravissimo incidente stradale tra Monfalcone Est e Duino direzione Trieste. Tutto è accaduto attorno alle 8.45, quando gli automobilisti che transitavano sul raccordo che collega la A4 a Trieste hanno vissuto momenti di terrore. Ales Gomolj, cittadino sloveno di 49 anni residente a Capodistria, ha imboccato lo svincolo di Fernetti (senza casello o barriere perché non è a pagamento) dirigendosi Contromano verso il Lisert a 180 chilometri orari. L’impatto con l’auto della vittima è stato violentissimo. Dopo lo schianto la il veicolo condotto dalla donna ha preso fuoco e lei è morta carbonizzata. Hutu Paraschiva 56 anni, residente a San Biagio di Callalta (Treviso), detta Paola, era arrivata in Italia tanti fa e aveva lavorato come badante, operaia della DeLonghi, la donna delle pulizie e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gravissimo incidente stradale tra Monfalcone Est e Duino direzione Trieste. Tutto è accaduto attorno alle 8.45, quando gli automobilisti che transitavano sul raccordo che collega la A4 a Trieste hanno vissuto momenti di terrore. Ales Gomolj, cittadino sloveno di 49residente a Capodistria, ha imboccato lo svincolo di Fernetti (senza casello o barriere perché non è a pagamento) dirigendosiverso il Lisert a 180 chilometri orari. L’impatto con l’auto della vittima è stato violentissimo. Dopo lola il veicolo condotto dalla donna ha preso fuoco e lei è morta carbonizzata. Hutu Paraschiva 56, residente a San Biagio di Callalta (Treviso), detta, era arrivata in Italia tanti fa e aveva lavorato come badante, operaia della DeLonghi, la donna delle pulizie e ...

