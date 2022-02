Combinata nordica | Pechino 2022 | Raffaele Buzzi competitivo sul Normal Hill in allenamento | impressiona Julian Schmid

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) In attesa della prima competizione ufficiale, in programma mercoledì 9 febbraio, si è disputata quest’oggi la seconda sessione di training sul trampolino grande di Zhangjiakou per gli atleti dellaimpegnati ai Giochi Olimpici Invernali di. Assenti al momento per motivi legati al Covid diversi big della disciplina come il norvegese Jarl Magnus Riiber, l’estone Kristjan Ilves ed i tedeschi Eric Frenzel e Terence Weber, sono emerse delle indicazioni abbastanza interessanti a proposito del rendimento sulcinese dei possibili grandi protagonisti di questa rassegna a cinque cerchi. In casa Italia sono arrivate delle discrete prestazioni inda parte di, 22° e 16° nelle due ...