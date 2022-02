Canada, proteste di camionisti no vax a Ottawa: città in stato d’emergenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prosegue la lunga battaglia tra i camionisti no vax che hanno paralizzato la città di Ottawa, capitale del Canada e le autorità del luogo: dopo oltre 10 giorni di trattative, il sindaco ha decretato lo stato di emergenza. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la tensione è ai massimi nel Paese nordamericano alle prese con una protesta senza precedenti. Ottawa ha quindi a che fare con il Freedom Convoy, il “convoglio della libertà” che nelle parole del primo cittadino Jim Watson, rappresenta «un grave pericolo e una minaccia alla sicurezza e alla protezione dei residenti, l’emergenza più grave che la nostra città abbia mai affrontato». L’obbligo di vaccinazione deciso dal governo Trudeau per tutti i camionisti che lavorano sulla rotta ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prosegue la lunga battaglia tra ino vax che hanno paralizzato ladi, capitale dele le autorità del luogo: dopo oltre 10 giorni di trattative, il sindaco ha decretato lodi emergenza. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la tensione è ai massimi nel Paese nordamericano alle prese con una protesta senza precedenti.ha quindi a che fare con il Freedom Convoy, il “convoglio della libertà” che nelle parole del primo cittadino Jim Watson, rappresenta «un grave pericolo e una minaccia alla sicurezza e alla protezione dei residenti, l’emergenza più grave che la nostraabbia mai affrontato». L’obbligo di vaccinazione deciso dal governo Trudeau per tutti iche lavorano sulla rotta ...

