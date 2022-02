Calciomercato | Marcelo in bianconero | è fatta | ecco quando sarà ufficiale

(Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami La Juventus sembra aver trovato il sostituto perfetto dopo aver perso Alex Sandro, anche se il trasferimento non è ancora. Il calciatore brasiliano, dopo tante pressioni e trascinamenti tra le due squadre, sembra aver deciso di indossare la maglia della Juventus. Dopo aver perso Alex Sandro, la Juventus sembra aver trovato il sostituto perfetto, anche se il trasferimento non è ancora. Il brasiliano, che ha perso la posizione da titolare dopo l'arrivo di Mendy a Madrid, diventerà presto il nuovo giocatore dell'Atletico Mineiro. Il clubsogna una grande potenza che potrebbe presto concretizzarsi. L'impiegato, guardando al futuro, potrebbe avvicinarsi. Il calciatore ...

Commenta per primo Secondo quanto riporta Cadena Cope , il difensore del Real Madridè sempre più pronto a concludere la sua carriera agonistica . 34 anni, in scadenza di contratto al termine della stagione, l'obiettivo del giocatore brasiliano è di conquistare almeno un altro ...Inter, da Brozovic a Perisic: Marotta parla della questione rinnovoBrozovic © LaPresseChiaro il messaggio del dirigente sul rinnovo di Perisic: 'Abbiamo messo un tassello in ...La Juventus è stata senza dubbio la regina del calciomercato invernale ... 7 Febbraio 2022 Real Madrid, parte il casting per l’erede di Marcelo: ecco i nomi 7 Febbraio 2022 È sfida tra Atalanta e ...Uno dei giocatori più importanti della rosa dell'Inter è senza ombra di dubbio Marcelo Brozovic. Il centrocampista ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione e in casa nerazzurra tutti ...