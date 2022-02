Calcio: assalto a biglietti online per Napoli - Inter, è caos (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l'entusiasmo per la vittoria a Venezia e la riapertura della lotta scudetto arriva la rabbia per i biglietti di Napoli - Inter. Molti tifosi napoletani infatti hanno atteso per ore oggi sul sito ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l'entusiasmo per la vittoria a Venezia e la riapertura della lotta scudetto arriva la rabbia per idi. Molti tifosi napoletani infatti hanno atteso per ore oggi sul sito ...

