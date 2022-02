Bomba carta nel Napoletano | danneggiato il cancello di uno stabile

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa notte, alle 2,20, i Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Sant’Angelo, nel comune di Frattaminore, per l’esplosione di una. Secondo quanto accertato, l’esplosione haildi uno. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Nessun ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Non solo lafatta esplodere davanti allo studio di un avvocato . Nella serata di ieri, infatti, si sono verificate anche due rapine nel Salento. Entrambe hanno visto degli uomini prendere di mira due ...L'anno dopo ci sono tornato a Sanremo, per riconoscenza nei confronti di Gianni Ravera che mi aveva datobianca, e solo perch avevo la canzone giusta: Vita spericolata, una, che avevo ...FRATTAMINORE – Questa notte, intorno alle ore 2.20, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via Sant’Angelo, nel comune di Frattaminore, per l’esplosione di una ...A Frattaminore (Napoli) è scoppiata una guerra di camorra: in poco più di 24 ore sono esplose tre bombe. A combattersi sarebbero i gruppi della vicina Arzano. Tre bombe in poco più di un giorno, appen ...