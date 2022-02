Bianca Atzei in piscina… a luci rosse con Stefano Corti

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Basta una spa circondata dal verde, un ristorante argentino fuori città e la musica difa cantare i follower. Insieme al fidanzato, la sexy cantante sarda si è goduta un pomeriggio immersa in piscina con un completino rosso che ha fatto surriscaldare la temperatura social. Con la Iena ha regalato siparietti bollenti tra pose di coppia e avvinghiamenti pericolosi, prima di una cena sudamericana in Brianza al sapore di… derby. Divertimento, passione, complicità. Ci sono tutti gli ingredienti per una domenica perfetta perche hanno trascorso prima qualche ora di relax nella spa tra bagni di coppia in piscina e scherzi nella sauna, poi una buona cena con gli amici e infine un po’ di ironia sul derby Inter-Milan. La coppia lo scorso autunno aveva ...

