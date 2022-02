Bertolini Zaniolo | Roma furiosa | chiesti chiarimenti alla FIGC

(Di lunedì 7 febbraio 2022)per le dichiarazioni rilasciate dCT dell’Italia femminile Milenain merito al casoCome riferito dGazzetta dello Sport, laha chiestoin merito alle dichiarazioni rilasciate da Milenasul caso. Grande malumore in casa giallorossa per le parole dell’allenatrice, che non sarebbe la prima tesserata della Federazione ad avere uscite poco gradite dal club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Piergiulio58 : Roma, la c.t. azzurra Bertolini contro Zaniolo: «Va educato». La mamma del giocatore: «Meglio ignorare»-… - infoitsport : Caso Zaniolo, insulti sessisti alla Bertolini: la rabbia degli utenti sovrasta l’allenatrice - infoitsport : Bertolini contro Zaniolo, la Roma chiede chiarimenti alla FIGC - infoitsport : Roma, chiesti chiarimenti alla Figc dopo le parole della Bertolini su Zaniolo - infoitsport : Caso Zaniolo, Bertolini chiarisce: 'Non ho giudicato Nicolò nel privato, ma va aiutato nell'emotività' -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolini Zaniolo

Milenasi è trovata al centro di una polemica incredibile. La ct della nazionale italiana femminile infatti parlando di Nicolòe della sua espulsione nel match contro il Genoa, aveva detto ...Non sembra placarsi il caso legato alle critiche piovute su Nicolòdopo l'espulsione contro il Genoa e in particolare alle parole dure del c.t. della Nazionale femminile Milena, che aveva parlato di un ragazzo che "va educato". In mattinata in ...Caso Zaniolo, la Bertolini fa chiarezza: "Sono dispiaciuta. Ho sottolineato che, pur non intendendo giustificare le sue parole, si sarebbe dovuto comprendere la specifica situazione, senza punirlo ...Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha chiesto chiarimenti alla FIGC in merito alle dichiarazioni rilasciate da Milena Bertolini sul caso Zaniolo. Grande malumore in casa giallorossa per ...