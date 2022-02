Atp Dallas 2022 | il montepremi e il prize money

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, denominato semplicemente ‘Open’ dagli organizzatori. Il torneo statunitense avrà l’onore di ospitare tennisti a stelle strisce come Taylor Fritz, John Isner, Reilly Opelka, Tommy Paul e Jenson Brooksby, sebbene non manchino i talenti esteri; tra tutti spicca Grigor Dimitrov, atleta bulgaro dotato di uno straordinario talento e un bagaglio tecnico ampio. Ilcomplessivo dell’evento americano corrisponde a 618mila e 830 euro, dei quali 91mila e 171 saranno dedicati a colui il quale alzerà infine il trofeo, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra citata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e punti.ATP 250 ...

RankingWta Terminati i tornei di Montpellier e Pune, questa settimana il circuitosi sposta in Olanda e negli Stati Uniti con i torneidi Rotterdam e. In Top Ten nessuno stravolgimento con i tennisti che guadagnano o perdono punti ma non posizioni. Nella Top 5 l'unico a guadagnare è Alexander Zverev, finalista sconfitto in ...MONTEPREMI2502022 (PREMI IN DENARO E PUNTI) PRIMO TURNO - 6.429 (0 punti) SECONDO TURNO - 10.520 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 18.117 (45 punti) SEMIFINALI - 31.267 (90 punti) FINALISTA -...Tennis 7 Febbraio 2022, vediamo i tornei ATP e WTA che ci aspettano questa settimana dal 7 al 16 febbraio 2022.