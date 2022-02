Asilo No vax a Roma nel III Municipio, il Minisindaco chiede l’intervento urgente della Asl: «Verificare subito obblighi vaccinali» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta facendo discutere da giorni ormai il caso esploso attorno ad un Asilo di Roma balzato alle cronache per le presunte posizioni No Vax da parte del personale scolastico, insegnanti comprese. Ora però anche il Municipio, nella persona del Mini Sindaco, si è attivato per richiedere immediatamente alla Asl competente di effettuare le verifiche necessarie e, nel caso, adottare in via urgente tutti i provvedimenti necessari. Asilo no Vax a Roma: il caso La struttura finita nell’occhio del ciclone è quella de “La Primula” di Via della Cisa, nel III Municipio. E’ qui che da giorni si rincorrono voci di presunte posizioni No Vax e di mancato rispetto delle normative anti Covid da parte del personale scolastico. A fare scalpore anche la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta facendo discutere da giorni ormai il caso esploso attorno ad undibalzato alle cronache per le presunte posizioni No Vax da parte del personale scolastico, insegnanti comprese. Ora però anche il, nella persona del Mini Sindaco, si è attivato per rire immediatamente alla Asl competente di effettuare le verifiche necessarie e, nel caso, adottare in viatutti i provvedimenti necessari.no Vax a: il caso La struttura finita nell’occhio del ciclone è quella de “La Primula” di ViaCisa, nel III. E’ qui che da giorni si rincorrono voci di presunte posizioni No Vax e di mancato rispetto delle normative anti Covid da parte del personale scolastico. A fare scalpore anche la ...

