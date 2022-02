Aniasa - Valigny e Ferro entrano nel consiglio

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l'avvicendamento ai vertici dovuto alla naturale conclusione del quadriennio presieduto da Massimiliano Archiapatti (Hertz), sostituito alla presidenza dell'da Alberto Viano (LeasePlan), nel corso dell'Assemblea dell'associazione confindustriale di ieri proprio il nuovo numero uno di via del Poggio Lauretino a Roma ha voluto due nuovi consiglieri per rafforzare la squadra. Philippe(ALD Automotive) è uno dei due vice presidenti, anch'egli emanazione del mondo del noleggio come lo stesso presidente, mentre Mario(Enjoy - Eni Energy Evolution) è il rappresentante della sezione sharing mobility dell'Associazione in qualità di consigliere. Il nuovodi. VIANO AlbertoPresidenteLeasePlan Italia CARDOSELLI AlessandroVice PresidenteArval Service Lease ...