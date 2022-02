Volley femminile, serie A1: Monza fa l’impresa con Conegliano nel big match, Scandicci di slancio su Busto Arsizio (Di domenica 6 febbraio 2022) Cinque partite quest’oggi per il campionato di Superlega femminile di pallavolo, e ci regala una gran bella sorpresa, con Monza che supera Conegliano in quattro set infliggendo loro il primo ko stagionale. Vittoria dal gusto dell’impresa per la Vero Volley Monza, con la Imoco che viene sorretta dalle schiacciate possenti di Paola Egonu che sente la carica del big match. Bastano solo per la prima frazione, poiché poi le lombarde ottengono tanto dalle braccia armate di Magdalena Stysiak (23), Dana Rettke (15) e Anna Davyskiba (16), con le avversarie che alzano bandiera bianca dopo aver perso il braccio di ferro del terzo set (23-25, 25-20, 27-25, 25-13). La Savino Del Bene Scandicci necessita di un set per prendere le misure alla Unet E-Work ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Cinque partite quest’oggi per il campionato di Superlegadi pallavolo, e ci regala una gran bella sorpresa, conche superain quattro set infliggendo loro il primo ko stagionale. Vittoria dal gusto delper la Vero, con la Imoco che viene sorretta dalle schiacciate possenti di Paola Egonu che sente la carica del big. Bastano solo per la prima frazione, poiché poi le lombarde ottengono tanto dalle braccia armate di Magdalena Stysiak (23), Dana Rettke (15) e Anna Davyskiba (16), con le avversarie che alzano bandiera bianca dopo aver perso il braccio di ferro del terzo set (23-25, 25-20, 27-25, 25-13). La Savino Del Benenecessita di un set per prendere le misure alla Unet E-Work ...

