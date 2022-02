Ucraina, 'non credete a previsioni apocalittiche' (Di domenica 6 febbraio 2022) "Non credete alle previsioni apocalittiche". E' quanto afferma oggi su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, dopo che l'amministrazione americana, attraverso il New York Times, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) "Nonalle". E' quanto afferma oggi su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, dopo che l'amministrazione americana, attraverso il New York Times, è ...

Advertising

ilpost : Gli analisti americani erano inizialmente scettici sulla possibilità di un’invasione complessiva dell’Ucraina da pa… - ItaliaViva : In tutte le cancellerie d'Europa il dossier più scottante è quello sullo scontro fra Ucraina e Russia, noi non poss… - ispionline : Per l'Europa, la crisi tra #Russia e #Ucraina è anche una #crisi sul #gas. Se Mosca chiudesse tutti i rubinetti, qu… - ValenteModesta : RT @NFratoianni: #Rocchelli. Interrogazione parlamentare Fratoianni al governo. Se il mandante dell’omicidio è il generale ucraino Zabordsk… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Gli Usa: la Russia aumenta le truppe al confine, così migliaia di vittime. Ucraina: non credete a visioni apocalittiche… -