(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il 4 febbraio del 2003 la naveentrava, suo malgrado, nella storia di Salerno. Nella notte precedente una violenta mareggiata aveva disancorato il grande mercantile battente bandiera caraibica e proveniente dalla Cina, spingendolo a riva. Diversamente da quanto accadde 24prima, stavolta la forza del vento e della corrente determinarono il destino non drammatico per nave ed equipaggio. La nave si incagliò infatti a pochi metri dalla spiaggia di, esattamente di fronte all’attuale parco giochi. Il lungomare Marconi divenne una terrazza affacciata sul bastimento e sulle complesse operazioni di disincaglio del cui onere dovette occuparsi l’armatore. Quasi in maniera automatica divamparono le polemiche. Sotto i fari degli inquirenti finirono comportamenti del comandante e ...

Advertising

anteprima24 : ** #Torrione, 19 anni fa la #Yasmina: la tragedia (dimenticata) dello Stabia I (FOTO) ** - espressione24 : L'AQUILA - “Dopo oltre vent’anni di attesa verrà completato il collegamento stradale tra il quartiere del Torrione… - Grabona : RT @DavPoggi: 'Malore improvviso', addio al sovrintendente capo della polizia locale di Bitonto Pasquale Amendolagine,64 anni Era anche un… - AntaniCardani : RT @DavPoggi: 'Malore improvviso', addio al sovrintendente capo della polizia locale di Bitonto Pasquale Amendolagine,64 anni Era anche un… - DavPoggi : 'Malore improvviso', addio al sovrintendente capo della polizia locale di Bitonto Pasquale Amendolagine,64 anni Era… -

Ultime Notizie dalla rete : Torrione anni

Gazzetta di Salerno

... la realizzazione del quartiere Zevi (meglio noto come la "Ciampa di cavallo"), gli stabilimenti balneari di, in uno dei quali conobbe Anna Landi , chedopo portò all'altare, i ...... in replica lunedì 7 al Mercato Sonato di Bologna, è possibile cenare al wine bar del. Per informazioni e prenotazioni 3314323840. Grazie per aver letto questo articolo... Da 15Estense.Oggi alle 21 al Torrione arriva la rassegna curata da Istantanea presenta ... Enrico Mignani intraprende lo studio del violoncello all’età di nove anni e si diploma nel 2015, a diciassette anni con il ...Questo sarà possibile infatti grazie alla riapertura della porta che collegava le due strutture e che fu murata negli anni Novanta quando ... da riscoprire come il Torrione Fieschi Doria di ...